ليبيا تتلقى 55 ألف جرعة من لقاح “فايزر” (صور)

أعلن جهاز الإمداد الطبي، استلامه الشحنة الأولى من لقاح فايزر الأمريكي، اليوم الخميس، ضمن اتفاقية “كوفاكس”.

وأشار الجهاز في بيان إلى أن استلام الشحنة جاء عقب وصولها مطار معيتيقة الدولي واستكمال إجراءاتها الجمركية عن طريق مكتب التسريح الجمركي بالجهاز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن الشحنة التي تحتوي على 55 ألف جرعة تم توجيهها إلى مركز البحوث للتقنيات الحيوية لحفظها في ثلاجات خاصة بدرجة حرارة تصل إلى 80 تحت الصفر.

وعمل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على أخذ عينات لمعايرتها بوحدة الرقابة الدوائية بالمركز قبل منحها إذن الاستخدام.

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