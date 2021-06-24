الرضا يبحث الصعوبات التي تواجه مدراء الإدارات بالمرج

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، علي الرضا، اجتماعا مطولا بمدينة المرج مع مدراء مكاتب العمل والتأهيل بالمنطقة الشرقية، للوقوف على مستجدات العمل بكافة الإدارات والمكاتب والنظر في الصعوبات التي تواجههم.
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قناة ليبيا
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