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الرضا يبحث الصعوبات التي تواجه مدراء الإدارات بالمرج

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، علي الرضا، اجتماعا مطولا بمدينة المرج مع مدراء مكاتب العمل والتأهيل بالمنطقة الشرقية، للوقوف على مستجدات العمل بكافة الإدارات والمكاتب والنظر في الصعوبات التي تواجههم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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