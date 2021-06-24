المصرف المركزي يبحث مع بلدية غات دعم المشاريع السياحية بالمنطقة

بحث مصرف ليبيا المركزي مع بلدية غات دعم المشاريع السياحية بمنطقة غات عبر مختلف المصارف التجارية الممولة من المصرف المركزي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في مكتبه بالعاصمة طرابلس مع عميد بلدية غات وأعيان وحكماء المدينة بحسب المكتب الإعلامي لبلدية غات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة دعم المشاريع السياحية بمنطقة غات عبر مختلف المصارف التجارية الممولة من المركزي ومنح الموافقات بشكل عاجل للمصارف الراغبة في فتح فروع لها بالبلدية والتنسيق مع مشروع منظومة ربط المصارف للإسراع في ربط المصارف العاملة بالبلدية وتم إصدار المعلومات بذلك

وبينت البلدية أن الكبير أكد على الموافقة على الطلب المقدم من البلدية بالتنسيق مع المصارف بالبلدية، وأن المصرف المركزي جاهز في أي وقت بتزويد مصارف غات بالسيولة النقدية .