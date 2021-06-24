ليبيا الان

احتفالية بالذكرى الثانية لتأسيس جمعية إعمار الخيرية في تندميرة

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

احتفلت جمعية إعمار الخيرية في منطقة تندميرة، بمرور عامين على تأسيسها ونجاحها في تقديم العمل التطوعي، وذلك بحضور عدد من جمعيات منطقة جبل نفوسة، وعدد من المسؤولين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك