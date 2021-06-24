احتفالية بالذكرى الثانية لتأسيس جمعية إعمار الخيرية في تندميرة

احتفلت جمعية إعمار الخيرية في منطقة تندميرة، بمرور عامين على تأسيسها ونجاحها في تقديم العمل التطوعي، وذلك بحضور عدد من جمعيات منطقة جبل نفوسة، وعدد من المسؤولين.
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قناة ليبيا
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