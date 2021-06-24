“أبوهيسة” يناقش التعاون بين الشركات الكبرى في ليبيا وتونس

زار وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة شركة الفولاذ المتخصصة في صناعة الحديد والصلب بمدينة بنزرت بالجمهورية التونسية، وناقش خلالها سبل التعاون بينها والشركة الليبية للحديد والصلب، وذلك بعد أن اطلع على مرافق ومصانع الشركة.

كما ناقش أبوهيسة فتح مجالات التعاون بين المستثمرين في كلا البلدين في صناعة الأسمنت، أخذا في الاعتبار الإمكانيات والموارد الطبيعية التي تزخر بها ليبيا، وذلك خلال زيارته لشركة الأسمنت ببنزرت كبرى الشركات العاملة في صناعة الأسمنت في تونس.

وشملت جولة الوزير أيضا زيارة للشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة الأسلاك والكوابل الكهربائية .

كما عقد أبوهيسة لقاء مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث تمت مناقشة واستعراض آفاق التعاون والشراكة والتكامل في مجالات الاستثمار الصناعي، والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمليات التبادل التجاري بين البلدين، وأهمية تضافر وتركيز الجهود لتحقيق نتائج إيجابية .