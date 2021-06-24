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وصول شحنة من لقاح فايزر المضاد لكورونا إلى مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس وصول شحنة تطعيمات مضادة لفيروس كورونا من نوع “فايزر” إلى مطار معتيقة الدولي.

وأكد الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم الخميس وصول شحنة التطعيمات من نوع “فايزر” المضادة لفيروس كورونا إلى مطار معتيقة الدولي عن طريق مجموعة كوفاكس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بليبيا والتي تقدر بحوالي 54000 جرعة .

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الجهات المختصة باشرت بأخذ عينات لإجراء التحاليل الخاصة بسلامة التطعيم قبل إعطاء الأذن بتوزيعها على المرافق الصحية .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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