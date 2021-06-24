الرقابة الإدارية طرابلس تدرب موظفيها على آليات تنفيذ المهام وعلم البيانات

اختتمت صباح اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان “المهام الرقابية وحساسية التنفيذ”، نظمتها إدارة التدريب بالموارد البشرية بقاعة الاجتماعات بفندق ذات العماد، في الفترة من 22 وحتى 24/6/2021م.

وبحسب إيجاز صحفي لهيئة الرقابة الإدارية، تناولت الورشة التي استهدفت (50) متدربا من أعضاء وموظفي الهيئة، أهمية المهام الرقابية، حساسية العمل في تنفيذ المهام الرقابية، فرق العمل ومقياس الإنجاز، والتقنيات في ضبط المهام.

كما هدفت الورشة إلى التعريف ببعض المفاهيم الرقابية، بينها حساسية المهام الرقابية، مقاييس الإنجاز KPI، أهمية التفاهم في فريق العمل، فهم علم البيانات وأهميتها في الانجاز.

وتأتي هذه الورشة ضمن خطة الهيئة للرفع من قدرات الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم للإرتقاء بالعمل الرقابي.

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