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تفاصيل رسالة مصر لتركيا.. 7 شروط أبرزها انسحابها غير المشروط من ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت مصادر لموقع “العربية”، تفاصيل رسالة مصر التي بعثتها إلي تركيا، والتي تضمنت 7 شروط.

وقالت المصادر، إن مصر خيرت تركيا بين الخروج من ليبيا أو تعليق المفاوضات تماما ، كما أبلغت مصر بأنها تتمسك بالخروج التركي  الغير مشروط من ليبيا . كما قالت في رسالتها أن أمنها الوطني غير قابل للتفاوض.

وقد أبلغت مصر تركيا رفضها أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط ، وكذلك طالبتها بخطة انسحابها الكامل من ليبيا ، وأيضا أبلغتها برفضها التسامح تجاه تجاوزات ياسين أقطاي، كما اعتبرت  مصر إجراءات تركيا ضد عناصر إعلامية إخوانية غير كافية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ما فعلته تركيا بوقف نباح قنوات الاخوان لاقيمة له اصلا بعد عودة العلاقات القطرية المصرية وبالتالى سيتوقف تمويل قطر لهذه القتوات المسعورة والتى كانت نتائجها عكسية بسبب غباوتها هى واردوغان فبدلا من تحقيق اهدافها بسقوط مصر وعزلها دوليا حدث العكس تقدمت مصر اكثر بصورة مزهلة وتراجعت تركيا للخلف واصبحت معزولة دوليا فالاخوان وش فقر على من يدعمهم ووش خير على اعداءهم .
    ولقد تذكرت ما قاله له عام 1988 وقبل سفرى الى طرابلس بايام الدكتور حلمى مراد وقت ان كان امينا عاما لحزب العمل وهو اعظم كاتب سياسى فى مصر دوخ السادات الداهية فى السياسة وجعله يعترف بذلك فى خطابه .
    ومع ذلك قال لى جملة صدمتنى قال يبدوا ان مأاكتبه يخدم الحكومة فهو يفضفض عن الشعب ويمنعهم من القيام بثورة .
    ومات قبل ان يرى ثورة 25 يناير التى اسقطت ابوالفساد مبارك للذى تفنن فى تفتيت احزاب المعارضة فاستفاد الاخوان لدرجة اننى كنت اتكلم مع نائب رئيس حزب العمل احمد مجاهد وكان صديقا لى وللقذافى وقابلته فى ميدان الشهداء الساحة الخضراء ايامها على ناصية شارع المقريف حيث كان فى طريقه لمكتب امين اللجنة الشعبية العامة للشئون العربية ولم اعرف وقتها ان هناك صراع بينه وبين زعيم المعارضة ابراهيم شكرى وكلمته عن اصدقاء لى يمكنهم مساعته فى مصر ولم ادرى انهم ضده فقام بعمل اختبار لى وقال لى ان ابراهيم شكرى موجود فى الفندق الكبير فى الطابق الموجود اسفله وبالطبع لم اذهب لمقابلته رغم علاقتى الطيبة به فعلاقتى اقوى بنائبه
    وعموما لم يعد للكلاب التى تنبح فى تركيا وعلى راسها ايمن نور الذى بدأ عمله السياسى للاسف من بيتنا واعطانى اول كارت له وهو طالب فى الثانوية العامة ولكنه للاسف خان بلده على عكس صديق اخر له كان ياتى معه عندنا وكان له دور مهم فى اسقاط حكم المرشد رغم ان شقيقه قيادى اخوانى هارب فى قطر وله ولدين قتلا مع داعش

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