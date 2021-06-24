تفاصيل رسالة مصر لتركيا.. 7 شروط أبرزها انسحابها غير المشروط من ليبيا

كشفت مصادر لموقع “العربية”، تفاصيل رسالة مصر التي بعثتها إلي تركيا، والتي تضمنت 7 شروط.

وقالت المصادر، إن مصر خيرت تركيا بين الخروج من ليبيا أو تعليق المفاوضات تماما ، كما أبلغت مصر بأنها تتمسك بالخروج التركي الغير مشروط من ليبيا . كما قالت في رسالتها أن أمنها الوطني غير قابل للتفاوض.

وقد أبلغت مصر تركيا رفضها أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط ، وكذلك طالبتها بخطة انسحابها الكامل من ليبيا ، وأيضا أبلغتها برفضها التسامح تجاه تجاوزات ياسين أقطاي، كما اعتبرت مصر إجراءات تركيا ضد عناصر إعلامية إخوانية غير كافية.