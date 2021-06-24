دوريات أمنية للقوات المسلحة لتأمين الشريط الحدودي مع الجزائر

أعلنت الكتيبة 162 التابعة للواء 25 مشاة تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع دولة الجزائر وذلك لتأمين الحدود من تسلل الإرهابيين والعصابات الإجرامية والهجرة غير القانونية.

مراسلنا، أفاد نقلا عن مصدر عسكري أن تسير الدوريات جاء بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة والأوامر الصادرة عن آمر قوة عمليات الجنوب إلى منطقة أوباري غات العسكرية.

وأشار المصدر إلى أن الدوريات جابت عدد من المناطق الجنوبية من بينها نقطة تهارهيت و اهنارن و تاهرمت مرورا بالوديان والمسالك التي يستخدمها الخارجين عن القانون والجماعات المتطرفة موضحا أن الهدف من الدوريات رصد كافة التحركات المشبوهة في تلك المناطق.

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