برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة .. هيئة تشجيع الاستثمار تعقد اجتماعها الاول

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ،اجتماعاً ضمَ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، اليوم الأربعاء لمناقشة خطة عمل اللجنة وسُبل تنفيذ مهامها الموكلة لها.

حيث تناول الاجتماع بحسب إيجاز صحفي، خطة عمل اللجنة في اعداد النظم واللوائح الخاصة بتنظيم المعارض والفاعليات وتصنيف الشركات وكذلك اعداد خطة للمعارض حسب الاحتياجات والعمل على خطة ثلاثية للمعارض التي ستقام على كافة ربوع ليبيا.

كما تطرق اجتماع اللجنة إلى لقاء مع الهيئة العامة للمعارض ومدير معرض طرابلس الدولي وشركات تنظيم المعارض والفاعليات المختلفة لبحث مقترحات اعداد النظم واللوائح الخاصة بتنظيم وتنسيق الفاعليات المختلفة بهدف توظيفها حسب استراتيجية الدولة والاستفادة منها بمجالات الاستثمار وتنمية الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي.