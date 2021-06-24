السفارة الليبية بالقاهرة: مواصلة العمل بمنظومة التصوير لإصدار جوازات السفر الجديدة

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة مواصلة العمل بمنظومة التصوير لإصدار جوازات السفر الجديدة حيث جرى حتى الآن تصوير ما يقرب من 1000 مواطن.

وأكدت الليبية في القاهرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سفارة ليبيا بمصر تواصل من خلال القسم القنصلي العمل بمنظومة التصوير لإصدار جوازات السفر الجديدة، والذي بدأته اعتبارا من يوم 26 مايو 2021

وبينت السفارة أن القسم القنصلي بالسفارة الليبية بالقاهرة يواصل فتح باب التسجيل والحجز لعملية التصوير لاستخراج جواز السفر الالكتروني (الأزرق) وفقا للقواعد والنظم المتبعة، حيث يتم تصوير عدد (40) مواطن يوميا، وبلغ عدد الذين تم تصوريرهم حتى الآن مايقرب من (1000) مواطن .

وأشارت السفارة إلى أنه سيتم قريبا حلحلة جميع المشاكل من خلال التواصل الدائم مع السلطات المصرية المختصة وذلك بناء على توجيهات القائم بالأعمال بالوكالة السفير محمد عبد العالي مصباح بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجة المواطنين المقيمين بمصر.