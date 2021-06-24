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نورلاند: أمريكا ملتزمة بدعم الانتخابات الليبية وسحب القوات الأجنبية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رأى السفير المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن المجتمع الدولي أظهر أمس في برلين “دعمه المسموع لانتخابات 24 ديسمبر وللتنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار”.

ووفق ما نشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، فقد أكد نورلاند، أن الولايات المتحدة ستواصل “متابعة التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها من خلال العمل مع الشركاء وعبر الأمم المتحدة لدعم الاستعدادات للانتخابات وإزالة القوات الأجنبية والمقاتلين بدءا بانسحاب متسلسل ومتوازن ويمكن التحقق منه للعناصر من كلا الجانبين بطرق لا تقوض وقف إطلاق النار”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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