بلينكين والدبيبة يبحثان الحاجة للاستعداد المناسب لانتخابات 24 ديسمبر

جدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بزيادة الدعم الدبلوماسي للتقدم في ليبيا وذلك خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة الألمانية، على هامش مؤتمر برلين الثاني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم، إن بلينكن والدبيبة ناقشا خلال اللقاء الحاجة إلى الاستعداد في الوقت المناسب للانتخابات الوطنية في ال24 من ديسمبر، مشددين على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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