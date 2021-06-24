مسؤولون أميركيون: تفاهم روسي تركي لسحب المرتزقة من ليبيا

عقب انتهاء ملتقى “برلين 2” والذي شارك فيه مسؤولون كبار من دول العالم المختلفة، بدأت تسريبات التفاهمات الداخلي تظهر شيئا فشيئا.

وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية يرافقون الوزير، أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية، أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ، أو تفاهما، بين روسيا وتركيا على بدء مناقشة انسحاب مجموعة مكونة من 300 مقاتل سوري من كلا الجانبين من ليبيا.

وأضاف المسؤولون الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن عملية الانسحاب ليست جاهزة بعد، لكن الأطراف بدأت مناقشات أولية.

وشدد مسؤول كبير في وزارة الخارجية على حقيقة أن جميع الأطراف متفقة الآن على أن المقاتلين الأجانب بحاجة إلى المغادرة الآن، وهذا أمر لم يكن متوفرا من قبل، إلا أنهم كشفوا عن وجود شكوك لدى الجانبين الروسي والتركي.

وقدر المسؤولون وجود عدة آلاف من المقاتلين السوريين حاليا في ليبيا لدى طرفي الصراع، مؤكدين في الوقت ذاته على تقديم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الدبلوماسي لعملية نقل المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وذكر المسؤولون أن الولايات المتحدة ودولا أخرى يتلقون ضمانات مؤكدة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بأنه سيلتزم بشكل تام بالانتخابات في ديسمبر المقبل.

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