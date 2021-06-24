«القاعدة الدستورية» في اجتماع تشاوري للجنة الاستشارية للملتقى السياسي

قالت البعثة الأممية إن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بدأت اليوم اجتماعاً تشاورياً مباشراً يستمر ثلاثة أيام في تونس استعداداً لمناقشات الجلسة العامة للملتقى والتي ستبدأ في سويسرا في 28 يونيو، مشيرة في بيان إلى «عقد هذا الاجتماع بناءً على طلب بعض أعضاء الملتقى بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر 2021 وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه من قبل الملتقى الأسبوع المقبل في سويسرا».

ووفق بيان البعثة الأممية، من المقرر أن «تنظر اللجنة الاستشارية أيضاً في خيارات آلية صنع القرار التي يتم الاتفاق عليها واستخدامها من قبل الملتقى عند اتخاذ قرار بشأن مقترح القاعدة الدستورية».

وفي الكلمة الافتتاحية للاجتماع «شكر المبعوث الأممي يان كوبيش، في كلمته الافتتاحية اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية لتحملهم مسؤولياتهم مجدداً ودعاهم إلى تدارس حل توافقي مقبول على أوسع نطاق ممكن استناداُ إلى مقترح اللجنة القانونية للملتقى، من شأنه معالجة المخاوف التي أعرب عنها أعضاء الملتقى خلال اجتماعهم في مايو».

رسالة كوبيش

وحسب البيان الأممي، جدد كوبيش رسالة كبار ممثلي الدول الأعضاء في عملية برلين، بما فيها ليبيا، والذين اجتمعوا أمس في برلين قائلاً: «يتعين اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021 على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي ، كما يتعين قبول الجميع بنتائجها».

والأربعاء، دعا البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والسلطات والمؤسسات ذات الصلة «إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021»، مشددًا على ضرورة «توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات حسب الضرورة، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والترتيبات الخاصة بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، وتوفير التمويل الكافي للمفوضية القومية العليا للانتخابات، على وجه السرعة ووفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570».

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