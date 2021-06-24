البيضاء.. مركز صحي ستلونة يطلق حملة تطعيم ضد كورونا

أطلق المركز الصحي ستلونة جنوبي البيضاء حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في العيادة التابعة لإدارة الخدمات الصحية البيضاء وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.

وقرر تمديد حملة التطعيم في ستلونة، لأن الإقبال على التطعيم جاء ضعيفا نسبيا مع أن عمل فريق التطعيم يسير بشكل منتظم كما لاحظت إدارة المركز الصحي.

خطوات التطعيم وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية باختبارات لقياس ضغط الدم خاصة لكبار السن حيث يؤجل أخذ اللقاح في حالات الارتفاع كما تخضع الحالة أيضا للتأكد من أي أمراض جانبية أو مضاعفات قبل أخذ الجرعة.

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