وزير الداخلية يشارك في حفل إعادة تأسيس جهاز حراسة المرافق التعليمية

شارك وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني أمس الأربعاء في حفل إعادة تأسيس جهاز حراسة المرافق التعليمية الذي أقيم بفندق كورنثيا بطرابلس.

كما شارك في الحفل وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة وزير التعليم موسى المقريف، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، ورئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية عميد عمر الخطراوي، وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات ومديري الأمن، ولفيف من ضباط وزارة الداخلية.

وأكد التيجاني خلال كلمة ألقاها أثناء الحفل على أهمية ودور جهاز حراسة المرافق التعليمية لتأمين وصون المرافق والمؤسسات التعليمية، موضحًا أن وزارة الداخلية ستدفع وبقوة نحو المساهمة في تأمين سير العملية التعليمية بكافة المستويات والمجالات.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك ينبع من حرص الوزارة على دعم تأسيس هذا الجهاز الحيوي، ليكون أحد الروافد المهمة للارتقاء بالمؤسسات التعليمية لتنعم الاجيال ببيئة دراسية آمنة.

وعبر عن سعادته بإعادة تأسيس هذا الجهاز، مثمنًا جهود القائمين والعاملين به قائلًا: “نشد على أياديكم، وإن مهمة تأمين مؤسساتنا التعليمية هي مهمة حساسة وجسيمة؛ لأنها تحمل في طياتها أمانة وإخلاصًا”.

هذا وقد ألقيت خلال الحفل عديد الكلمات التي أشادت بأهمية جهاز حراسة المرافق التعليمية، لما له دور كبير في صون وحماية المؤسسات التعليمية المختلفة.

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