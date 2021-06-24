مؤتمر برلين حول لييبا: هل تنجح الضغوط على موسكو وأنقرة لسحب القوات والمرتزقة؟

يجب إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. الجميع كان متفقا أمس في مؤتمر برلين اثنين حول مستقبل ليبيا وسجلوا ذلك في البيان الختامي للاجتماع. لكن المؤتمرين في برلين لم يحددا أي إجراءات ملموسة حول كيفية القيام بذلك. فما الجديد إذا في برلين ؟ ولماذا تتحدث وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن تقدم فيما يتعلق بإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد؟ وهل ستستجيب أنقرة لهذه الدعوات؟ وماذا عن موسكو ومرتزقة فاغنر الروسية في الشرق ؟ وما هو موقف رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر الذي أطل برأسه مجددا في الأيام الاخيرة عندما سيطرت فجأة قواته على معبر حدودي مع الجزائر؟

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