المريمي: المهم في برلين 2 هو التأكيد على الانتخابات في 24 ديسمبر القادم ومجلس النواب غير معرقل

أخبر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، بأن مؤتمر برلين2 أكد على كل المخرجات السابقة التي كانت في مؤتمر برلين الأول.

المريمي، وفي تصريحات متلفزة، قال: “المهم هو تأكيد هذا المؤتمر والدول المهتمة بالشأن الليبي والتي تعمل جاهدة على مساعدة الليبيين للخروج من الأزمة التي تمر بها، على أن الانتخابات تكون في موعدها في 24 ديسمبر القادم”.

ونوّه إلى أن المؤتمر حث كل الأطراف المعنية في ليبيا التي منها حكومة الوحدة المؤقتة ومجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات على أن تلعب دورها وأن تقوم بما يجب إتجاه الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وتابع: “كذلك كان مهم جدًا التطرق إلى القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا وكذلك المرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية، حيث تم التأكيد على خروج هذه القوات سواء كانت قوات أجنبية أو مرتزقة”.

واستمر في حديثه: “كل ذلك يعتبر مهم بالنسبة لنا كليبيين لأن هناك اهتمام دولي بما يجري في ليبيا وتدعو هذه الدول المهتمة بالشأن الليبي إلى استقرار ليبيا من خلال تنفيذ الانتخابات في موعدها”.

وحول طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجلس النواب توضيح الأسس التي ستقام عليها الانتخاب وهل بدأ المجلس في هذا، أجاب: “مجلس النواب منذ سنوات أهتم بذلك خاصة في انتخاب الرئيس”.

وأكمل: “نحن لدينا قانون رقم 5 الذي يؤكد على أن رئيس الدولة الليبية يتم انتخابه من قبل الشعب الليبي وينظم هذه العملية، كذلك هناك قانون جديد لدى اللجنة التشريعية في مجلس النواب من أجل تنظيم الانتخابات في ليبيا”.

وأوضح أن هناك تفاهم مابين مجلس النواب ولجنة الحوار بأن تحال القاعدة الدستورية التي تم التفاهم حولها في اللجنة إلى مجلس النواب لدراستها، مشيرًا إلى أنه يمكن إقرارها كما هي أو الإضافة عليها أو الحذف منها.

وأكد على مجلس النواب في كل الأحوال مهتم بالعملية الانتخابية في ليبيا وأن ما هو واجب عليه سيقوم به من خلال إصدار القوانين المنظمة لذلك أو اعتماد أي قواعد دستورية يراها مناسبة للعملية الانتخابية في ليبيا.

ونفى ما ذكره البعض بأنه عرقلة من مجلس النواب وابتزاز للحكومة أو غيرها، لأن المجلس لم يتفق حتى الآن بخصوص القاعدة الدستورية التي مررت له من قبل ملتقى الحوار السياسي ليتم البت فيها، وكذلك لم يتفق بخصوص الميزانية العامة التي قدمت له من قبل حكومة الوحدة المؤقتة، ولم يصادق على خارطة الطريق.

واستطرد: “هذا مجرد توسيع للحوار والنقاش حول هذه الموضوعات، فالقاعدة الدستورية المحالة من ملتقى الحوار حتى الآن لم تعرض على مجلس النواب أي لم يتم النقاش فيها من قبل أعضائه حتى هذه اللحظة، لكن في الأحوال عندما تعرض على المجلس سيقول كلمته في ذلك”.

وأشار إلى أنه نتيجة أن عدد النواب في المجلس كبير، بالتالي النقاش يأخذ وقت وتظهر أشياء لم تكن واضحة لدى من أحال أو المتلقي أو من يتابع في المشهد السياسي.

وأضاف: “عندما يتم تناول الموضوع تظهر هناك أشياء جديرة بالنقاش والحوار وتجدها غامضة ويتم إضافة بعض الأمور على هذه القاعدة أو حذف أو إرجاعها إلى الجهة المنجزة لتأتي بصياغة مقبولة ومعقولة من أجل تنفيذها وإقرارها في مجلس النواب”، مُبينًا أنه فيما يخص الميزانية، فإنها عندما أتت لمجلس النواب كانت معيبة وعليها كثير من الملاحظات.

واسترسل: “نحن لدينا لجنة مالية في المجلس معظمهم متخصص في الجانب المالي ويفهمون ذلك جيدًا ويعلمون القوانين المالية وفي الدولة الليبية ولديهم خبرة في ذلك وبالتالي لديهم رأي يكاد يكون قانوني في موضوع الميزانية واكتشفوا العديد من الأمور وأبدوا عليها ملاحظات من أجل تداركها وأن تأخذ الحكومة الملاحظة من أجل تصحيح الميزانية”.

وواصل: “كذلك أعضاء مجلس النواب الذين ليسوا في اللجنة المالية كان لديهم ملاحظات وكذلك رئاسة مجلس النواب وبالتالي على الحكومة أن تقوم بصحيح الميزانية التي أحالتها إلى المجلس حيث أن هناك أكثر من ملاحظة، وعلي الحكومة أن تعمل على كيفية الدفع بميزانية دون أي عيوب قانونية”.

واستفاض: “أما فيما يخص الانتخابات بشكل عام فمجلس النواب على استعداد بأن يقوم بالدور المنوط به في هذا الأمر، فهناك قانون له علاقة بانتخاب الرئيس ولا يحتاج لجلسة للمجلس، يُدفع به إلى مفوضية الانتخابات وتنتحب رئيس للدولة من الغد”.

واستدرك: “لكن هناك مقترح القاعدة الدستورية وربما يكون هناك قانون ينظم بشكل عام العملية الانتخابية”، موضحًا أنه بإمكان مجلس النواب في أقل من شهر أن يقدم القوانين المنظمة للانتخابات.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سبق وتحدث عن القرار رقم 5، قائلاً: “قرار رقم 5 جاء نتيجة أن لجنة فبراير ذكرت أن انتخاب الرئيس متروك لمجلس النواب هو يختاره أن يكون من خلال مجلس النواب أو من خلال الشعب”.

وقال: “مجلس النواب أقر أن يتم اختيار الرئيس من قبل الشعب الليبي، وكذلك ذكر الكيفية التي يتم بها انتخاب الرئيس، ومجلس النواب الآن على استعداد أن يشرع ذلك من خلال قانون الانتخابات في أي لحظة حيث أنه موجود لدى اللجنة التشريعية، فمن ضمن المهام الملقاة على عاتق مجلس النواب أن يقدم قانون للانتخابات”.

وسرد: “لكن لجنة الحوار قامت بإعداد قاعدة دستورية لذلك، وستكون الشرعية الكاملة من خلال مجلس النواب بالتفاهم من خلال المتحاورين وبعثة الأمم المتحدة ومجلس النواب وغيره”.

وشدد على أن مجلس النواب لم يعطل العملية الانتخابية وجاهز من الآن لأن يقدم قانون لديه وجاهز أيضًا لمناقشة القاعدة الدستورية التي تم الدفع بها إليه وأن هذا ما كانت يقصده عقيلة صالح.

وحول المبادرة التي أعلنتها حكومة الوحدة المؤقتة في برلين 2 تحت اسم استقرار ليبيا، رد: “بالنسبة لهذه المبادرة هي كبيرة جدًا وتحتاج إلى وقت وأموال وفي كل الأحوال يؤخذ بها في المستقبل وممكن أن يؤخذ بالبعض منها في الوقت الحاضر حسب المدة الزمنية والأموال اللازمة التي يمكن أن يتم إقرارها من خلال ميزانية الدولة اليبية لهذا العام”.

وأردف: “نحن لدينا العديد من الأمور التي يمكن أن تستقر ليبيا بها، منها اطلاق المصالحة الوطنية الشاملة وكذلك نبدأ في عملنا في إتجاه الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وأيضاً لجنة “5+5″ العسكرية تقوم بعملية توحيد الجيش”.

وسرد: “والعمل أيضاً على الأمور الأمنية الأخرى التي لها علاقة بالجهات الأمنية وتوحيدها وكيفية عملها وغيره فهناك الكثير من الأمور الموجودة والتي تحتاج منا نحن كليبيين العمل فيها، وفي الوقع أيضًا موجود لدى الليبيين الرغبة الكبيرة والأرادة القوية في من أجل أنهاء العديد من القضايا التي أزمت ليبيا ووضعتها في هذه الأزمة”.

وأسهب: “لدينا العديد من المشاريع التي تحتاج منا نحن جميعًا أن نكون صادقين في نوايانا تجاه وطننا ونعمل على تنفيذ هذه المشاريع سواء كان في إطار المصالحة الوطنية أو موضوع لجنة “5+5″ أو موضوع الانتخابات أو غيرها من الأمور الأخرى”.

ورأى أن المباردة التي أطلقتها حكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة “لا بأس بها”، مستدركًا أن الحكومة لديها أربعة أو خمسة أشهر وأن عليها أن تعمل بما هو مطلوب منها في هذه المرحلة وفي هذا الزمن بالإمكانيات المتاحة لها.

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