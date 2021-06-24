دي مايو: ليبيا تشكل مصدر قلق بالنسبة لنا

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن ليبيا تشكل مصدر قلق، ليس فقط من ناحية المهاجرين، بل على صعيد خطر الإرهاب أيضًا.

وفي معرض حديثه عن التوافقات والخلافات قال دي مايو في تصريحات صحفية “يبدو أنها حقيقة بعيدة المنال، لكن ليبيا مصدر قلق بالنسبة لنا، ليس فقط من ناحية المهاجرين، بل على صعيد خطر الإرهاب أيضًا” بحسب وكالة آكي.

ولخص دي مايو نتائج مؤتمر برلين الثاني الخاص بليبيا بالقول”تم التوافق بشأن كل ما يخص هذا البلد، أي النقاط التي كانت تنطوي عليها أجندة اللقاء”.

وأضاف “اتفقنا على البدء بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية التي قاتلت في الماضي على الساحة، وفي الوقت نفسه، أكدنا أن في 24 كانون ديسمبر المقبل، ستكون هناك انتخابات لقيادة وبرلمان منتخب ديمقراطيا، والذي سيقوم بعد ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة”.