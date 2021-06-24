حمودة: غالبية الليبيين يعيشون تحت خط الفقر

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، توحيد منظومة المرتبات في كامل ليبيا لأول مرة منذ سنوات، ما أدى إلى إضافة مليون وظيفة داخل المنظومة.

وأشار حمودة، في تسجيل مرئي، إلى إضافة حوالي 600 ألف موظف بالمنطقة الشرقية تم تعيينهم خلال سنوات الانقسام، ليتم انضمامهم إلى منظومة المرتبات بالمنطقة الغربية، بجانب إضافة العلاوات على المرتب وتعديل الدرجة لبعضهم.

وأوضح أنه تمت تسوية أوضاع مليون موظف حاليا، والإفراج عن مرتباتهم بعد معالجة الأخطاء في الأرقام الوطنية، وتنقية قوائم الموظفين الموفدين للخارج والذين كانوا يتقاضون مرتبات، قائلا: “كل هذه الأخطاء تمكنت وزارة المالية من معالجتها”.

ولفت إلى عمل حكومة الوحدة على إنهاء الخصم المقدر بـ20% والصادر بقرار من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها من مرتبات عناصر الشرطة وباقي القطاعات والمقدرين بـ15 ألف موظف، حيث عادت المرتبات كاملة ابتداء من 1 مايو الماضي.

وأضاف أنه تم إصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن العمل على توحيد جدول المرتبات، متابعا: “يوجد مشكلة في مسألة العدالة الاجتماعية، ولا يخفى على أحد أن هناك أناس يتقاضون مرتبات عالية جدا والبعض يتقاضى مرتبات بسيطة”.

وأردف: “اليوم، غالبية المجتمع الليبي، بعد تغير سعر الصرف والتضخم وزيادة الأسعار، أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، وهناك لجنة ستعمل على وضع تصور لجدول المرتبات لكل العاملين في ليبيا، وتقديم اقتراح إلى مجلس النواب لمعالجة مشكلة المرتبات بشكل جذري، ورفع المرتبات الدنيا لتصل إلى المستوى المتوسط”.

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