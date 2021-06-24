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بن عثمان داعيا للحرب: الوحدة الوطنية تجسدت في قتال “النبي” لأهله وبعد هزيمتهم انتشر الإسلام

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، للحرب من جديد، مدعيا أن الوحدة الوطنية تجسدت في قتال النبي لأهله وبعد هزيمتهم انتشر الإسلام.

بن عثمان، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “كيف تفهم الوحدة الوطنية من خلال قتال النبي “عليه الصلاة والسلام” لأهله قريش وكفار مكة”، على حد قوله.

وأضاف، في إسقاط على الحالة الليبية “النبي قاتل طواغيت دار الندوة الذين كانوا بمثابة الحكومة والسلطة والبرلمان في ذلك الوقت”، بحسب وصفه.

وتابع، في دعوة صريحة لدق طبول الحرب “الغريب أنه بعد قتالهم وهزيمتهم وكسر شوكتهم، انتشر الاسلام وتقدم العرب وصعدت الأمة إلى قمة المجد”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • مع اننا متأكدين تماماً انك عميل مخابرات انجليزية برتبة (فرخ حرام)، يبقى هذا (مش موضوعنا). الموضوع والكلام هنا للقرأ ان هذا الصعوك ومن على شاكلته كرجل الاعمال الصادق الغرياني، يقارنون انفسهم بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. خسئتم

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  • لابد من أخد كلام بن عثمان بماخد الجدية، لا ننسى عندما ظهر علينا في مقابلة تلفزيونة على احدى الفضائيات الليبية قبل أسبوع من هجوم قواة حفتر على العاصمة، ووصف بالتفصيل المحاور والخطة وخص بالذكر محور ترهونة وحصلت بالفعل! وكان حديثة في حالة تشنج وهدد بأنه سيعود للقتال مع القاعدة وووو الرجل لا يتكلم من فراغ !!!

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