السفارة الأمريكية: برلين 2 أكد الحفاظ على الطبيعة غير السياسية لمؤسسة النفط

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا أعاد تأكيد التزام المجتمع الدولي بحماية نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على طبيعتها غير السياسية والتكنوقراطية لصالح جميع الليبيين.

وأعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” عن تقديرها للجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لتحسين الشفافية المالية بما في ذلك نشرها الشهري لعائدات النفط مضيفة نعترف أيضًا بالمؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة النفط المستقلة والشرعية الوحيدة في ليبيا، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي 2259 (2015) و 2441 (2018) و 2571 (2021)

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