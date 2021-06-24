كوبيتش يشدد على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد

رحب المبعوث الأممي، يان كوبيتش، اليوم، بنتائج مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، مؤكدا أنه يمثل فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

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