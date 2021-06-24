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كوبيتش يشدد على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

رحب المبعوث الأممي، يان كوبيتش، اليوم، بنتائج مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، مؤكدا أنه يمثل فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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