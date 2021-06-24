بعيو ينتقد معارضي مؤتمر “برلين”: يكفي التأكيد على إجراء الانتخابات وخروج والمرتزقة

انتقد الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للإعلام، محمد ‏بعيو، الرافضين لمخرجات مؤتمر برلين بنسختيه الأولى والثانية، قائلا: “ليستا شـراً يا إخوتنا المتشائمين”.

وأضاف بعيو، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، أن “برلين 2” التأم وانصرم بحضور وتمثيل دولي كبير، تصدرته أمريكا بوزير خارجيتها، مُصدراً أكثر من 50 توصية ونصيحة وتوجيه وتدخّل في الحالة الليبية المأزومة، منذ أكثر من عشر سنين، وتحديداً منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1970 في 20 فبراير 2011م.

واعتبر منتقدي المؤتمر ومخرجاته إما “متنطحين لما لا يعرفون”، أو “عارفين لكنهم يستخدمون التسطيح والتسويق الشعبوي لغايات ولأجندات”، منتقدا وصفهم “برلين 2” بالفاشل ولا فائدة منه، وإن الليبيين لن ينالوا شيئاً منه وبعده سوى استمرار الحال، الذي صار الصبر عليه من المُحال، على حد تعبيره.

ورأى أن مؤتمر برلين 2، رغم لغته الفضفاضة والغموض المتعمد الذي يلتبس كثيراً من مفرداته، بمثابة خطوة إيجابية كبيرة على درب البحث عن حل للمأساة الليبية، وإن لم يكن نهائياً وملبياً لمطالب وآمال الليبيين، واصفا مخرجات المؤتمر بالإيجابية والواعدة.

وأشاد بتأكيد المؤتمر الحاسم والجازم على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في 24 الكانون/ديسمبر، بالإضافة إلى التأكيد -رغم المناورات اللفظية- على ضرورة خروج ومغادرة المسلحين والمرتزقة الأجانب.

وامتدح أيضا توصية المؤتمر باتخاذ مايلزم من خطوات اقتصادية لتخفيف المعاناة المعيشية وتحقيق القدر الممكن من العدالة في توزيع الثروة الوطنية، بجانب إنهاء اختيار شاغلي المناصب السيادية واعتماد الميزانية.

وركز بعيو في امتداحه للمؤتمر على رفض وتجريم خطاب الكراهية، قائلا: “الإعلام الفاسد الذي يملكه ويديره ويستخدمه الإرهاب الإسلاموي عبر قنواته الفاسقة وصفحاته الفاسدة، لمصلحة ممولين خارجيين معروفين، إضافة إلى أبواق أخرى ذات ولاءات غير وطنية، هو أشد الأخطار التي تهدد بل وتضرب يومياً ليبيا في وجودها وكيانها ونسيجها ومجتمعها وحياة شعبها”.

وطالب الليبيين بتوحيد الهدف وعقد العزم على الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مبينا أنه “قد لا يكون الأفضل والأمثل، لكنه الخيار الأخير والوحيد كي لا نبقى حيث نحن في هذا الحضيض، الذي لم يعد له حضيض”.

وأدان بالفضل لـ”برلين 1″ في توقف الحرب، وتوحيد السلطة ولو قليلا، قائلا: “هما أفضل المخرجات التي ترتبت عن التدخلات بل الاحتلالات الخارجية، وعن فقداننا السيادة الوطنية، التي لن تعود إلا بعد زمن ربما يطول يرتبط بالتأسيس الجديد للدولة الليبية”.

واختتم بالتأكيد أن بداية الدولة الجديد ممكنة في استعادة الشعب للشرعية، وأن تصبح ليبيا أيقونة النجاح في التنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية، ونموذجا جديدا وليس وحيدا للانتصار الإنساني على الحروب والهمجية.

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