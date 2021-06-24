دي مايو: استقرار ليبيا يعني وقف تدفقات الهجرة وتقليل مخاطر الإرهاب

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بسط «الاستقرار في ليبيا يعني وقف تدفقات الهجرة غير النظامية وتقليل مخاطر الإرهاب»، مشددا على أن ذلك «أمر أساسي للأمن الإيطالي والأوربي».

وذكر دي مايو في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» غداة المؤتمر الوزاري لعملية برلين نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الخميس، أنه «لهذا السبب، نحن كإيطاليا، نعطي دفعة قوية لهذا الحراك بإشراك الاتحاد الأوروبي بأكمله».

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وأوضح رئيس الدبلوماسية الأيطالية أن «هناك أولويتان» خلال هذه المرحلة في ليبيا هما: «انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا وإجراء الانتخابات الديمقراطية المقررة في 24 ديسمبر» المقبل. وأكد قائلا: «نحن ندعم الشعب الليبي ونرافقه في هذا الاستحقاق الهام».

وأضاف أنه «في غضون ذلك نواصل العمل على تعزيز التبادلات التجارية، التي تشارك فيها كبرى الشركات الإيطالية، وكانت بالفعل ريادية في منتدى الأعمال الإيطالي-الليبي الأخير الذي نظمناه في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي».

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