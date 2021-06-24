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الزناتي: صرف مكافآت مالية لغالبية العاملين بمراكز العزل

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشار وزير الصحة علي الزناتي، في اجتماع لتقييم أداء الوزارة خلال 100 يوم من عملها، إلى توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة وخصوصا للمنطقة الجنوبية، وتأمين الأوكسجين بنسبة 70 في المئة، وصرف المكافآت المالية لنحو 80 في المئة من العاملين في مراكز العزل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأعمال المنجزة من قبل الإدارات، وأهم العراقيل والصعوبات التي واجهتهم، والحلول التي اتخذت لضمان سير العمل، والخطوات والمشاريع المقبلة.

كما عرضت أهم الأعمال التي نفذت خلال الفترة المذكورة ومن أهمها: تفعيل وتحديث المكاتب التفتيشية في كافة الجهات التابعة للقطاع لبسط رقابة الوزارة على مستوى ليبيا، ومتابعة المشاريع الجارية، ووضع خطط للأولويات في المشاريع القادمة والإستراتيجية، وتدريب 250 عنصر طبي وطبي مساعد، وتسجيل الأصناف الدوائية وإصدار شهائد للأصناف الدوائي، وتفعيل وحدة التسعيرة واقتصاديات الدواء، تنظيم عمل العلاج بالخارج.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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