ليبيا تترأس اجتماع لجنة توحيد التشريعات بالبرلمان العربي

ترأس عضو مجلس النواب الليبي ونائب رئيس البرلمان العربي حسن البرغوثي اجتماع اللجنة المشتركة لتوحيد التشريعات بحضور روساء ونواب روساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الاجتماع ناقش الربط بين القوانين الاسترشادية والاتفاقيات العربية والإقليمية، كما تضمن آلية توحيد التشريعات والتركيز على الموضوعات المستحدثة في مجال اختصاص اللجان الدائمة بالإضافة إلى إنشاء مرصد تشريعي يعمل على قياس مدى استفادة الدول العربية من القوانين التي يعتمدها البرلمان العربي.

وشارك عضو مجلس النواب الليبي وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العربي عبدالسلام نصية في الاجتماع المشترك الذي جمع اللجنة مع اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، حيث ناقش الاجتماع سبل دعم الاستثمارات العربية في القطاعات الاقتصادية الهامة وكذلك الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالقضايا الاقتصادية .

وأكد نصية على ضرورة إعادة تقييم الاتفاقيات الاقتصادية العربية وحث البرلمانات والمجالس العربية على التعريف بها وبمميزاتها، وإيجاد قاعدة مشتركة لتنفيذ الاتفاقيات من حيث التكامل الاقتصادي والاتجاه نحو القطاع الخاص وتطوير حركة الاقتصاد وبذل الجهود لبناء الاقتصاد الخاص مع المحافظة على البنية التحتية للدول في المجال الاقتصادي.