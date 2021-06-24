دي مايو: استقرار ليبيا يوقف تدفق الهجرة ويقلل مخاطر الإرهاب

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بسط الاستقرار في ليبيا يعني وقف تدفقات الهجرة غير النظامية وتقليل مخاطر الإرهاب، مشددا على أنه أمر أساسي للأمن الإيطالي والأوربي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية آكي، قال دي مايو، “لهذا السبب، نحن كإيطاليا، نعطي دفعة قوية لهذا الحراك بإشراك الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

وأوضح أن هناك أولويتان خلال هذه المرحلة في ليبيا وهما انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا وإجراء الانتخابات الديمقراطية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا دعم بلاده لليبيا في هذا الاستحقاق الهام.

وتابع، “في غضون ذلك نواصل العمل على تعزيز التبادلات التجارية، التي تشارك فيها كبرى الشركات الإيطالية، وكانت بالفعل ريادية في منتدى الأعمال الإيطالي-الليبي الأخير الذي نظمناه في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”.