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زوجة القيادي في الإخوان تُهاجم المنقوش وتصفها بـ”السافرة المقززة”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

لم تتوقف عضو المجلس الأعلى للدولة آمنة أمطير زوجة الإخواني محمد الحريزي عن مهاجمة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش خلال كل ظهور لها.

علقت أمطير على صورة للمنقوش أثناء مشاركتها في أعمال مؤتمر برلين2 وعلى طريقة ضحكها وملابسها حيث قالت :”الضحك السافر والمقزز واكمام الجاكة مسفيات تقول بتغسل طواسي المية”.

وأضافت زوجة الإخواني الحريزي في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”:”بالله المراسم متاع الخارجية وين، وبالله أقروا البروتوكولات الدولية في اللقاءات”.

وليست هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها أمطير وزيرة الخارحية حيث اتهمتها في وقت سابق بـ “دعم دولة الكيان الصهيوني” لمجرد ظهورها بلباس يحمل اللونين “الأزرق والأبيض” أثناء استقبالها لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، زاعمة أنها ألوان “العلم الإسرائيلي”.

وقالت أمطير في تدوينة موجهة على فيسبوك لوزيرة الخارجية: “لازم تفهم هذه إنها وزير خارجية ليبيا وليست وزير خارجية إسرائيل لكي تتقيد باللباس الداعم لهم”.

أتى ذلك فيما تجاهلت أمطير أن الوزيرة لدى استقبالها لمساعد وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له كانت تضع الكوفية الفلسطينية التي تحمل شعار القدس على رقبتها.

إلى ذلك اتهمت امطير المنقوش بأنها طلبت في رسالة، من مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، توضيحًا بخصوص كلمته أمام مجلس الأمن الارتجالية، إذ قالت أمطير إن “المنقوش قالت للسني إنه مبعوث ليبيا فقط وليس مبعوث فلسطين وحذرته بعدم تكرار هذا الخطاب.. كارثة وبكل المقاييس “.

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  • بسبب مركب النقص الذي تعاني مرأه ما تجدها عدوانيه تجاه اي مراه تمتاز بما ينقصها هي فالكل يري ان الوزيره كامله مكمله ولكن هذه المخلوقه مش عاجبها شكل وتصرفات الوزيره فعندما هذه الناقصه تنتقد المرأه الافضل منها

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  • قال صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

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  • الليبيات والفبراريات كمشة جاهلات يزغرطن لصواريخ الفرنسيس على دماء الليبيين سبعة شهور كمشة بقرات عديمي التربية لا تختلف تربيتهم على تربية رجالهم الشواذ الخونة السراق القتلة الفوضويين الهمج كلاب النيتو والاتراك الانجاس ملة فاسدة وسخة زيكم زي الازلام وبعد موت القذافي بان كل شيء الخير جاي الخير جاي ههههههه تكبييييير ههههه زيدوا اعطوا المليارات للاتراك والتوانسة ونحن في الظلام يا سراق يا كلاب النجمة والهلال يا حيوانات اخخخ خخخ ت فوووواااا

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  • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)

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  • إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120)

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