وزير الصحة: صرف مكافآت مالية لـ 80% من العاملين بمراكز العزل

أشار وزير الصحة علي الزناتي، في اجتماع لتقييم أداء الوزارة خلال 100 يوم من عملها، إلى توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة وخصوصا للمنطقة الجنوبية، وتأمين الأوكسجين بنسبة 70 %، وصرف المكافآت المالية لنحو 80 % من العاملين في مراكز العزل.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الأعمال المنجزة من قبل الإدارات، وأهم العراقيل والصعوبات التي واجهتهم، والحلول التي اتخذت لضمان سير العمل، والخطوات والمشروعات المقبلة.

كما اطلع الوزير، على أهم الأعمال التي نفذت خلال الفترة المذكورة ومن أهمها: تفعيل وتحديث المكاتب التفتيشية في كافة الجهات التابعة للقطاع لبسط رقابة الوزارة على مستوى ليبيا، ومتابعة المشروعات الجارية، ووضع خطط للأولويات في المشروعات المقبلة والإستراتيجية.

وناقش الوزير، آليات تدريب 250 عنصرا طبيا وطبيا مساعدا، وتسجيل الأصناف الدوائية وإصدار شهائد للأصناف الدوائي، وتفعيل وحدة التسعيرة واقتصاديات الدواء، تنظيم عمل العلاج بالخارج.