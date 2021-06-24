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من برلين إلى لندن .. الدبيبة يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى مكتب رئيس الوزراء البريطاني بدواننغ ستريت، لإجراء مباحثات مع بوريس جونسون.

وكان رئيس الحكومة قد وصل إلى لندن قادماً من برلين في زيارة رسمية يجري فيها عدداً من اللقاءات لبحث عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية مع المسؤولين بالحكومة البريطانية.

وتأتي الزيارة عقب ساعات قليلة من مشاركة الدبيبة وعدد من وزراء حكومته في مؤتمر برلين 2 المعني بالأزمة الليبية.

وشدد المؤتمر على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وخروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والعمل على إقرار المصالحة الوطنية.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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