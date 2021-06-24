عقيلة من المغرب: لا حل لقضية الشعب الليبي إلا عبر الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه «لا حل لقضية الشعب الليبي إلا عبر الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وتوحيد مؤسسات الدولة تحت شرعية محلية ودولية»، وأضاف: «لدينا عراقيل في ليبيا ونحاول التغلب عليها».

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، الخميس، إلى «ضرورة إجراء الانتخابات في تاريخها»، مشيرًا إلى أن «الشعب الليبي هو مَن سيختار مَن سيحكمه عبر الانتخابات في الموعد المحدد».

ونوه عقيلة صالح إلى الدور المحوري المهم للمغرب في حل الأزمة الليبية، وقال: «المغرب لها ثقل ومتابعة دولية وتعرف وجهة نظرنا في حل الأزمة الليبية عبر الانتخابات، ونعول كثيرًا على دور المغرب ومكانتها الدولية لدعم الشعب الليبي»، وأضاف: «نؤكد التزامنا لما وقع في بوزنيقة».

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