ليبيا الان

عقيلة صالح: ندعم مسار انتخابات 24 ديسمبر بإشراف أممي

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من المغرب، نطالب حكومة الوحدة الوطنية بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بدورها في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

أضاف صالح، قائلًا: “ندعم مسار الانتخابات ونطالب بإجرائها في موعدها المحدد في 24 ديسمبر تحت إشراف الأمم المتحدة حتى يختار الشعب الليبي من يمثله”.

وفي وقت سابق، وأكّد المستشار عقيله صالح، أنّه داعم لإقامة الانتخابات الرّئاسيّة المباشرة والبرلمانيّة في موعدها المحدّد في 24 ديسمبر 2021، وأنّ البرلمان لديه القاعدة الدّستوريّة والقوانين اللّازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأكّد عقيله صالح، دعمه لطلب الملتقى بعدم العبث بمفوضيّة الانتخابات أو برئاستها خاصّة في هذا الوقت الحرج.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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