أغنية: تركيا تحاول الإبقاء على قواتها ومرتزقتها داخل الأراضي الليبية

وصف الإعلامي الليبي عبد العزيز أغنية كلمة رئيس حكومة الوحدة الليبية في مؤتمر برلين 2، عبد الحميد الدبيبة، بأنها “منتقاة بعناية وبروتوكولية لامست العديد من النقاط المهمة”، إلا أنه أبدى عدم رضاه عنها، معتبرا أنها “لا تعكس الواقع الميليشياوي القائم في البلاد”.

وحذر أغنية، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” من أن تركيا تحاول الإبقاء على قواتها ومرتزقتها داخل الأراضي الليبية بأن تضفي عليهم صفة “الخبراء الأمنيين” للتملص من مطالب المجتمع الدولي بخروج المرتزقة، مستغلة في ذلك تأييد بعض أعضاء داخل السلطات الحاكمة بليبيا لها.