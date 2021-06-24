وزارة الداخلية تطلق الباقة الأولى من التطبيقات الإلكترونية وتعيد تفعيل بعضها

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال)- أقيم اليوم الخميس بديوان وزارة الداخلية حفل بمناسبة إطلاق الباقة الأولى من إعادة تفعيل بعض التطبيقات الإلكترونية وإصدار تطبيقات أخرى بحلتها الجديدة تتسم بالابتكار والخدمات المتنوعة وتتوافق مع المعايير الخاصة بالحكومة الذكية وتتوائم مع دليل الهوية للدولة الليبية.

وشارك في الحفل وزير الداخلية عميد “خالد مازن” ووزير التعليم الدكتور “موسى المقريف” ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد “بشير الأمين” ورئيس مجلس شركة المدار الجديد، ومدير عام الشركة، ومدير عام شركة ليبيانا للهاتف المحمول، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية الليبية، ومدير عام شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء الأمن وعدد من ضباط الوزارة.

وألقى السيد مدير مركز المعلومات والتوثيق كلمة تحدث فيها على هذه الباقة الأولى وتعهد بالاستمرار دون توقف للإطلاق كل المشاريع وفق الخطة التشغيلية المعدة حتى يتسنى توصيل الخدمات على المستوى الوطني.

وفي ختام كلمته أثني على الفريق التقني وكافة أعضاء المركز الذين واصلو العمل دون كلل حتى كنا في الموعد لإطلاق هذه الباقة.

بدوره ألقى وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها بأن التطور الرقمي أصبح من أهم الاحتياجات لتطوير عمل كافة مكونات وزارة الداخلية وتقديم أفضل الخدمات بكل سرعة وبساطة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه الخطوة بداية الانطلاق لأفاق مليئة بالتجديد والتطوير بما يترجم سياسات واستراتيجيات وزارة الداخلية الرامية لتحقيق أقصى مستهدفات الأمن بمفهومه الشامل.

وأثنى السيد الوزير على الجهود التي بذلت من قبل القائمين على إنجاح هذا الزخم التقني المعلوماتي، مشيداً بالدور الفعال والاستجابة السريعة لمؤسسات قطاعات الدولة المعنية بتقنيات المعلومات والاتصالات لإحداث شراكة فاعلة.

ومن جهته أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون عميد “صلاح الدين بن سليمان” أن وزارة الداخلية من أولى الوزارات التي استثمرت تقنية المعلومات إيماناً منها في تقديم أفضل الخدمات وبأنها حددت أولويات احتياجاتها إقامة شراكات مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والاستمرار في إطلاق المشروعات لكافة النظم التي حددتها.

ومن جهة أخرى أوضح المهندسين “حاتم البركي” و”عبدالله اشتيوي” بمركز المعلومات والتوثيق من خلال عرض مرئي المرحلة الأولى لمشروع البوابة الإلكترونية للوزارة والتي تمثل منبر إعلامي رقمي لأخبار وزارة الداخلية ومناشطها الموثوقة وفتح قنوات اتصال مباشر لمنتسبي وزارة الداخلية والاستعلام المباشر وبشكل فوري وتقديم الخدمات للمواطنين.

وتخلل الحفل عرض مرئي توضحي للبوابة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها والأهداف التي أسست من أجلها.

وفي ختام الحفل تم تكريم العميد مهندس “عبدالرزاق اللمباشي” والذي يمر بوعكة صحية أفقدته القدرة عن العمل وهو أول من قام بإنشاء منظومة داخل وزارة الداخلية فكانت لفة كريمة من معالي وزير الداخلية بتكريم هذه الشخصية، وكذلك تكريم الفريق الفني التابع لمركز التوثيق والمعلومات المشرف على هذه البوابة.

وعلى هامش الحفل وقعت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وشركة المدار الجديد اتفاقية تعاون في مجال التقني والمعلوماتي.( وال – طرابلس)

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