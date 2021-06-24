«عون» يبحث مع سفير روما تعاون محوري لشركات النفط الإيطالية

ناقش وزير النفط والغاز، محمد امحمد عون، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، أخر مستجدات اجتماع الوزير مع الشركات الإيطالية التي كان لها نشاط سابق أو الشركات التي تنوي دخول سوق النفط الليبي، إضافة إلى التنسيق لزيارة إحدى شركات الطاقات المتجددة إلى ليبيا .

وكان وزير النفط والغاز، قد اجتمع مع عددا من الشركات الإيطالية خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مايو الماضي.

كما تم في الاجتماع، مناقشة إصدار تأشيرات (الشنغن) للمواطنين الليبين، حيث أفاد السفير بأن السفارة الإيطالية هي السفارة الوحيدة في ليبيا التي تمنح تأشيرات شنغن، وعليها ضغط كبير، ويأمل بأن تفتح بعض السفارات الأوروبية الأخرى قنصليات لها في ليبيا لإصدار هذه التأشيرات.