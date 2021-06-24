جوزيب بوريل: الطريق أمام الاتحاد الأوروبي في ليبيا.. واعد

على هامش مؤتمر_برلين الثاني، طرح رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مبادرة دعم الاستقرار في ليبيا والتي تضمنت إعادة القرار للشعب الليبي والسماح له بالتوجه للانتخابات في ديسمبر بمساعدة أصدقاء ليبيا واصراره على تجاوز كل العقبات لإجراء الانتخابات في موعدها.

و رد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يتشارك الأهداف ذاتها ويهدف إلى تهيئة الظروف لليبيا لتصبح شريكاً رئيسياً في البحر الأبيض المتوسط يرتبط ارتباطا كاملاً بسياسة الجوار الأوروبية.

كما أنه أثنى على تعاون كل الأطراف، مؤكداً بأن الطريق أمامنا هو طريق واعد وأن الاتحاد الأوروبي، بصفته جارا وشريكا اقتصاديا ومستثمرا رئيسيا وحليفا، سيكون حاضرا إلى جانب ليبيا لمساعدتها في التغلب على الصراع وتحقيق مستقبل مزدهر.