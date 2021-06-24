«العبار»: نهدف إلى تعزيز التعاون مع بريطانيا في قطاعي النفط والتجارة

اجتمع رفعت محمد العبار وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، في مكتبه بطرابلس، مدير القسم السياسي بالسفارة الإنجليزية.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع التي تهم الطرفين، أهمها تطوير التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النفط والغاز والتعاون التجاري وآليات تطويره بما يخدم أهداف القطاع.

وكان وزير النفط والغاز، محمد امحمد عون، قد ناقش مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، أخر مستجدات اجتماع الوزير مع الشركات الإيطالية التي كان لها نشاط سابق أو الشركات التي تنوي دخول سوق النفط الليبي، إضافة إلى التنسيق لزيارة إحدى شركات الطاقات المتجددة إلى ليبيا .

واجتمع وزير النفط والغاز، مع عددا من الشركات الإيطالية خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مايو الماضي.