ليبيا الان

ستيفاني ويليامز: مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية وإجراء الانتخابات في ليبيا.. ضرورة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قالت المبعوثة الخاصة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا “ستيفاني وليامز” إن مؤتمر برلين-2 يعتبر مظلة دولية لتحقيق وحدة الليبيين وتنفيذ آلية المتابعة التي تم إطلاقها في يناير 2020.

وأضافت “وليامز” في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية أنه كان من المهم جدا أن يستمع الليبيون مرة أخرى إلى رسائل جميع المشاركين في المؤتمر حول الدعم المتواصل وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأيضا ضرورة مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية ووقف التدخلات الخارجية.

وشددت “وليامز” على أهمية دعم الليبيين والذهاب إلى الانتخابات، معتبرة أن مؤتمر برلين-2 ليس حلقة ختامية لكنه مسار مستمر يجري الآن على الأرض، وقالت إن ما يجعل الأزمة الليبية فريدة من نوعها هو أن العامل الأساسي الذي أدى للصراع يتعلق بالسيطرة على الموارد وفق تعبيرها.

وأكدت المبعوثة الأممية السابقة أنه لهذا السبب وضعت الأمم المتحدة المسار الاقتصادي والمالي على نفس مستوى المسارين السياسي والعسكري، مع الحث على إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية الثلاث: المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وحول دور الولايات المتحدة في الأزمة الليبية، أكدت “وليامز” أن هناك ثباتا أكبر من إدارة جو بايدن، قائلة: “ما أراه هو تناسق أكبر في استراتيجية الولايات المتحدة في ليبيا، وهو أمر جيد، تأتي رسالة قوية وموحدة من واشنطن، وهذا مهم جدا لليبيين وبصراحة أيضا لمختلف الأطراف الخارجية”.

الوسوم

أخبار ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يجب ان نعترف بان ستيفاني وليامز تمكنت من فرض قرارها على الأطراف الليبية المتنازعة وهو ما فشل فيه خمسة من المبعوثين الامميين قبلها من الرجال! استعملت معهم اسلوب العصا والجزرة واستطاعت ان تؤمن اتفاقهم على كثير من النقاط العالقة دون ان تسمح لهم بالتراجع ونقض وعودهم كما تعودوا عليه مع المبعوثين الاخرين، وكانت تهدد باستبدالهم بلجنة ال 75 في حالة رفضهم الموافقة على اتخاد القرار المطروح عليهم، وأتت بهم الى طبرق المدينة التي قالوا عنها ما قاله مالك في الخمر وجمعت اعضاء البرلمان المقاطعين تحت سقف برلمان طبرق الذي لقبوه برطمان ومانوا قد واصدورا حكم المحكمة العليا ببطلانه وعدم شرعيته! يقول عنها البعض انها امراة ولا مائة رجل …

    رد