الدبيبة وجونسون يناقشان ضرورة خروج المرتزقة الأجانب وإعادة توحيد الجيش

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، «ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية واعادة توحيد الجيش».

جاء ذلك خلال اجتماع بين الدبيبة وجونسون وصفه بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية بـ«البناء»، وتناول «عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر لإعادة استقرار ليبيا وإعداد البلاد لإجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة».

وتناول اللقاء النقاش حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الامن في ليبيا والمنطقة، حسب البيان.

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