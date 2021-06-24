المستشار صالح: لا حل لقضية الشعب الليبي إلا بالانتخابات وتوحيد المؤسسات

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إنه لا حل لقضية الشعب الليبي إلا عبر الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وتوحيد مؤسسات الدولة تحت شرعية محلية ودولية، مضيفا: “لدينا عراقيل في ليبيا ونحاول التغلب عليها”.

وأشار المستشار صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، الخميس، إلى ضرورة إجراء الانتخابات في تاريخها، مشيرا إلى أن الشعب الليبي هو من سيختار من سيحكمه عبر الانتخابات في الموعد المحدد.

ونوه المستشار صالح إلى لدور المحوري الهام للمغرب في حل الأزمة الليبية، وقال: “المغرب لها ثقل ومتابعة دولية وتعرف وجهة نظرنا في حل الأزمة الليبية عبر الانتخابات، ونعول كثيرا على دور المغرب ومكانته الدولية لدعم الشعب الليبي”، مؤكدًا التزام مجلس النواب بما وقع عليه في بوزنيقة.

بدوره، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعم المغرب لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية وفقا لخارطة الطريق التي وضعها الليبيون.

وقال الوزير المغربى مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن المغرب انخرط بجهود حل الأزمة الليبية منذ بدايتها باعتبار أن استقرار ليبيا مهم للمغرب، مضيفا: “المغرب سيقف دائما مع المؤسسات الشرعية في ليبيا”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

