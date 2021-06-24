بعد قرار الدبيبة بإعفاءه من منصبه.. رئيس الاتصالات يودع موظفيه برسالة عاطفية

أرسل رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سامي الفنطازي، رسالة “عاطفية” لموظفي وموظفات قطاع الاتصالات، اليوم الخميس، وذلك بعد صدور قرار من عبد الحميد الدبيبة بتعيين شخصا أخرا رئيسا للهيئة.

الرسالة، التي تحصلت قناتنا على نسخة منها، قالت:” في الوقت الذي ندعو فيه جميعاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة وترسيخه في ثقافتنا واعتباره منهجاً لا حياد عنه، بهذا أعلمكم بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 118 لست 2021 بتسمية رئيساً للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سالم عبد الله محمد الناجي وحيث أنه تم تكليف لجنة التسليم والاستلام بيني وبين رئيس الهيئة الجديد وفقه الله لما فيه خير هده المؤسسة، وستبدأ مراسم التسليم والاستلام يوم الأحد الموافق2021/06/27م الساعة 12:00 ظهراً “.

وتابع: ”موظفي وموظفات الهيئة لقد قضيت معكم أياما وسنوات كانت جداً رائعة ومضت كلمح البصر، كنتم خير الإخوة وخير الزملاء والأصدقاء وان انتقالي للعمل في مكان آخر لا يعني قطع الوصال والنسيان ولكم في مهجات القلب واقعاً خاصا ومكانة عالية”.

واستطرد:” أطلب منكم السماح والمعذرة والعفو عن كل خطأ أو ذلة ارتكبتها بحقكم بالكلمة أو فعل بقصد أو بدون قصد، كما لا يفوتني أن أشكركم موظفين وقياديين على تعاونكم الذي ينصب دائما في مصلحة العمل والعاملين بشكل خاص ومصلحة الوطن بشكل عام وعلى ما غمرتوني به من المشاعر الطيبة طيلة السبعة سنوات الماضية تمنياتي لكم بالتوفيق والتقدم للوصول بهذا القطاع العملاق إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الاتصالات والمعلوماتية”.

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