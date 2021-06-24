“لن نخذلكم في جنيف”.. رسالة بوقعيقص لليبيين قبل اجتماع ملتقى الحوار السياسي

أخبار ليبيا24

أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، المحامية آمال بوقعيقص، إن اجتماع الجلسة العامة للملتقى، الذي سينعقد في جنيف نهاية هذا الشهر، لن يخذل الشعب الليبي، وإنه سيتم الاتفاق على النقاط الخلافية.

وسيعقد الاجتماع المباشر للملتقى في جنيف خلال الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو، وفق ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق.

وقالت بوقعيقص، في تصريح لأخبار ليبيا 24، الخميس، “إنه ليس بالإمكان تجاهل وتجاوز المعاناة التي تعيشها ليبيا، بفعل خلافات مصطنعة ومدروسة بين المؤسسات السياسية الحالية، والتي تسببت في انهيار الدولة، ولازالت تريد استثمار هذه الفوضى لمصالحها الشخصية”.

وأضافت، “أن الظلام سيُهزم وستنتصر ليبيا بأولادها الخيرين”.

وأوضحت بوقعيقيص، أن مهمة اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار، والتي بدأت منذ يوم أمس الثلاثاء وحتى يوم غدٍ الجمعة، اجتماعًا تشاوريًا في تونس، فقط هي تقريب وجهات النظر تمهيدًا لاجتماع الجلسة العامة للملتقى التي ستنطلق في جنيف يوم 28 يونيو الجاري، نافية أن تكون اللجنة صاحبة القرار في أي شيء.