عبد الله اللافي: افتتاح مهرجان الفروسية والشعر بمصراتة هو الوحدة الوطنية بأسمى معانيها

حضر عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مساء اليوم، افتتاح المهرجان الوطني الأول للفروسية الشعبية والشعر والثراث (مهرجان الوحدة الوطنية)، الذي احتضنته مدينة مصراتة، بمشاركة كبيرة لفرسان الميز الشعبي والشعراء من كل المدن الليبية، وبدعوة من مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة.

وألقى عضو المجلس الرئاسي كلمة بالمناسبة حيا فيها الفرسان المشاركين في هذا المهرجان الكبير، والذين جاءوا من كل ربوع الوطن، الأمر الذي جسد الوحدة الوطنية في أسمى معانيها، وفق قوله.

وأضاف اللافي أن مثل هذه الملتقيات التي تجمع أبناء الوطن، هي مساهمة حقيقية في طريق المصالحة الوطنية، التي نسعى إلى أن تصبح واقعًا جديدًا يقودنا إلى التعايش السلمي وإعادة بناء الدولة.