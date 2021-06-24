«بوريطة»: ليبيا ليست «كعكة دبلوماسية».. ولا حل في «برلين» لمشكلة في شمال أفريقيا

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إنه «لا يوجد حل في برلين لمشكلة في شمال أفريقيا»، في إشارة لمؤتمر «برلين 2» بشأن ليبيا الذي انعقد الأربعاء الماضي في العاصمة الألمانية، مشيرًا إلى أن بلاده «لا ترى دورًا لها خارج مظلة الأمم المتحدة».

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الرباط الخميس، جدد الوزير المغربي موقف بلاده من «الحلول التي لا تنطلق من الواقع الليبي ولما لا يريده الليبيون»، حسب تعبيره، وقال إن هذه الحلول «لن تنجح»، منبهًا إلى أن «ليبيا ليست كعكة دبلوماسية».

وأشار بوريطة إلى دور بلاده في حل الأزمة الليبية، وقال إن «المغرب لا يغير دوره.. وانخرط في الأزمة الليبية منذ البداية قبل وجود أي مؤتمرات دولية بتعليمات من العاهل المغربي» وأعاد التذكير بموقف بلاده من مؤتمر «برلين 1»، وقال: «المقاربة التي كانت في البداية كانت خاطئة»، مشيرًا إلى أن «المغرب يشتغل مع المؤسسات الليبية ويشتغل في إطار المجهود الذي يقوم به وسيط الأمم المتحدة للحل في ليبيا».