دراه: وزارة الداخلية تسلمت تأمين الطريق الساحلي

صرح الناطق باسم ما تعرف “غرفة عمليات سرت والجفرة”، لقناة ليبيا بانوراما – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – عبد الهادي دراه أن قواتهم قد انسحبت شمال وجنوب الطريق الساحلي مسافة خمسة كيلومتر، بحسب المتفق عليه في ملف الطريق.

وأضاف دراه، في تصريحاته، أن الغرفة قد سلمت مهمة تأمين الطريق لوزارة الداخلية، وأن الطريق من أبوقرين وحتى اخر نقطة تحت سيطرتهم خالية من أي مظاهر مسلحة؛ محملا مليشيات حفتر مسؤولية عرقلة فتح الطريق.. هذا وتم الأيام الماضية إزالة السواتر الترابية غرب الطريق، الأمر الذي رفض من طرف مليشيات حفتر ، في حين أعلنت لجنة 5+5 العسكرية الاستمرار في العمل على التجهيز لفتحها، على حد علمي.