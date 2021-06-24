الداخلية تعلن إنقاذ وضبط 13 مهاجراً من جنسيات مختلفة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، ضبط وإنقاذ 13 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر.

وأشارت، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الزورق البحري «P301» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن من إنقاذ وضبط المهاجرين الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة من عرض البحر.

وأشارت إلى نقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري، وتقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم، ونوهت إلى واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. ‏

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