المقري: على الشعب خلع السلطة لارتضائها بتحفظ تركيا على خروج مرتزقتها من ليبيا

قال عبد الله ميلاد المقري، المحلل السياسي الليبي، إن من حق الشعب الليبي في الدفاع عن أرضه، وبتحفظ تركيا على المادة 5 من بيان ملتقى برلين 2 حول جلاء القوات التركية والمرتزقة الأجانب كما هو متوقعا، يمثل انتهاكا صارخا من قبل هذه الدولة الاستعمارية المحتلة للعاصمة طرابلس لميثاق الأمم المتحدة وتصلفها وغرورها يهدد الامن والسلام الدوليين”.

أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “ذلك يعطي الحق للشعب الليبي خلع أي سلطة محلية نصبت عليه

بدعوى الوحدة الوطنية مالم تحدد موقفها حال صدور البيان الختامي،

وعلى مجلس الرئاسي أن ينحاز لإرادة الشعب الليبي في إخراج تركيا ومرتزقتها فورا، ومجلس النواب والقوى الوطنية الليبية مطالبة في بيانه بياناتها اليوم، وقبل الغد بتحديد المواقف الوطنية ويصدق الشعار الذي يرفع

الحرية للوطن والسيادة للشعب”.