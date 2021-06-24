‏الجارديان: “أطباء بلا حدود” علقت أنشطتها في مركزين لاحتجاز اللاجئين في ‏طرابلس بسبب الانتهاكات المتزايدة

رصدت منظمة “أطباء بلا حدود” ما وصفته بالعنف المتزايد ضد اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز في الغرب الليبية، ما أجبرها على تعليق عملها في مركزين منهما.
وأوضحت “أطباء بلا حدود” في تصريحات نشرتها صحيفة ”الجارديان” البريطانية، أن فرقها شاهدت حراسًا يضربون لاجئين محتجزين، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يسعون للعلاج من عناصر “أطباء بلا حدود”.
ولفتت إلى أن تلك الوقائع تم رصدها خلال زيارة عناصر “أطباء بلا حدود” لمركز احتجاز في طرابلس الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن أطبائها عالجوا 19 مريضًا يعانون من كسور وكدمات وجروح وصدمات حادة، نتيجة الضرب، والتي بسببها علقت أطباء بلا حدود عملها في مركز احتجاز “أبو سليم”.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن، بياتريس لاو، رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا قولها: “هذا ليس قرارًا سهلاً، لأنه يعني أننا لن نكون موجودين في مراكز الاحتجاز حيث نعرف أن الناس يعانون بشكل يومي”.
واستدركت بأن القرار اتُخذ بسبب النمط المستمر لحوادث العنف والأذى الجسيم للاجئين والمهاجرين، فضلاً عن المخاطر على سلامة موظفي المنظمة، قائلة: “المخاطر والعنف وصلا إلى مستوى لم نعد قادرين على قبوله وإلى أن يتوقف العنف وتتحسن الظروف، لم تعد منظمة أطباء بلا حدود قادرة على تقديم الرعاية الإنسانية والطبية في هذه المرافق “.
وقالت الصحيفة البريطانية إن مراكز الاحتجاز في ليبيا موضع تركيز متكرر، من قبل منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية لسوء المعاملة والعنف، فيما أدانت الأمم المتحدة النظام المدعوم من الاتحاد الأوروبي باستخدام خفر السواحل الليبي، لاعتراض المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، والتي تعتبرها غير آمنة.
وأشارت إلى أنه تم الكشف عن 2000 حالة وفاة للاجئين مرتبطة بعمليات صد اللاجئين غير القانونية، والتي تأتي برعاية الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد رصد وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية أن قاصرين تعرضوا لاعتداء جنسي من قبل حراس في مركز تديره الإدارة الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونقلت الصحيفة تغريدة عن فينسينت كوشيتيل، مبعوث الأمم المتحدة لشؤون عبور المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، قال فيها: “ضعوا حدًا للاحتجاز التعسفي في ليبيا ابتداءً من الآن، بالنسبة جميع النساء والأطفال ولا تزعموا أنه غير ممكن”.
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